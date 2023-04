Turismo: Enit, la Venere di Botticelli influencer a Dubai, prima trasferta per la campagna "Open to meraviglia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Penisola punta a diventare la prima meta di preferenza al centro dei desideri dei viaggiatori internazionali con una campagna irriverente e poetica al tempo stesso. In termini di flussi turistici l'Italia chiude il 2022 con un recupero quasi totale rispetto al 2019 ancor più evidente in termini di spesa turistica internazionale. Oltre 26 milioni spesi dai turisti internazionali in Italia nel 2022 e nello specifico da Germania (8.195 milioni di euro), Stati Uniti (4.686), Francia (3.907), Regno Unito (3.566), Spagna (2.332), Austria (2.249), Svizzera (2.115), Canada (1.010), Giappone (274 mila). L'Asia rappresenta un target fondamentale per la crescita del turismo internazionale in Italia. I dati dei flussi aeroportuali ci lasciano intravedere nel 2024 il recupero della quota di turisti stranieri, al pareggio col mercato italiano. "Un valido supporto alla strategia di promozione dell'Italia nel mondo ma anche un sostegno alle imprese del settore che possono contare su una visibilità del Bel Paese a livello internazionale. Si è voluto racchiudere in una sintesi iconica tutto il valore dell'Italia da esportare con un messaggio che non è transitorio ma che può divenire universale e riproposto nel tempo. Enit è al fianco del Mitur per realizzare una visione unitaria e omogenea della Penisola che possa coinvolgere e supportare tutti gli attori coinvolti" dichiara la presidente e ceo Enit Ivana Jelinic. (Com)