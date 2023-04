Milano: da oggi al 2 maggio aperte le domande per le sezioni estive di nidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano comunica tramite nota che da oggi fino a martedì 2 maggio sarà possibile per le famiglie dei bambini e delle bambine che frequentano nidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia, presentare domanda per frequentare le sezioni estive. Il servizio si rivolge ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni che frequentano i servizi comunali, in appalto e dei privati accreditati. Tre i periodi di scelta: dal 3 al 14 luglio, dal 17 luglio al 28 luglio, dal 3 luglio al 28 luglio. Le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente on line sempre utilizzando Spid o Cie oppure tramite il Fascicolo del cittadino. In tutto le sedi attivate saranno 89 per i nidi, con 64 sedi comunali e 25 in appalto, e 86 per le scuola dell'infanzia.(Com)