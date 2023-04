Roma: M5s-CR, Gualtieri ci metta faccia e riferisca in Aula su inchieste riguardanti Lucarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima la collaboratrice infedele che passava le carte ai Casamonica, poi le inesattezze sulle riunioni in prefettura, adesso un' inchiesta per corruzione e turbativa d'asta, come riportato dal Foglio. Lo dichiarano, in una nota congiunta, i gruppi consiliari capitolini M5s e Lista civica Raggi. "Il sindaco Gualtieri tace, - aggiunge la nota - ma dubitiamo possa essere contento dell'operato della sua assessora, coinvolta a più riprese in vicende quantomeno discutibili. E mentre il primo cittadino continua a rifugiarsi in un assurdo e ostinato silenzio, i romani continuano a non avere le risposte che meriterebbero sull'operato di chi, in teoria, dovrebbe agire per il bene della città. A Gualtieri consigliamo di limitare le uscite della Lucarelli perché, con la sfortuna che si ritrova, chissà in quale altro ginepraio rischierebbe di ficcarsi la povera assessora. Intanto si degni di venire in Aula a riferire su come stanno le cose e sulla sua personale posizione circa quanto sta emergendo in quest'ultimo periodo", conclude.(Com)