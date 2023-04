Taiwan: ordini d’esportazione crollati del 21,3 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini d’esportazione di Taiwan hanno registrato il declino più consistente in 13,5 anni nel primo trimestre, periodo in cui sono diminuiti del 21,3 per cento anno su anno. Lo indica il ministero dell’Economia, precisando che il dato rappresenta il settimo calo consecutivo su base mensile. Il dicastero stima che gli ordini continueranno a contrarsi nel mese di aprile, periodo in cui dovrebbero registrare un calo del 21 per cento e un valore compreso tra 41 e 43 miliardi di dollari. Il direttore del dipartimento di Statistica del ministero, Huang Yu-ling, ha attribuito la debole performance dell’economia taiwanese al rallentamento dell'economia globale. (Cip)