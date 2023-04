© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio questa notte sull'autostrade A1 nei pressi dell'uscita di Monteporzio. Ad andare a fuoco un'autocisterna che trasportava soda caustica. Le fiamme hanno coinvolto solo la cabine e non risultano feriti. Sul posto per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza i vigili del fuoco. (Rer)