Taiwan: ministro Esteri Cina, attacchi contro Pechino su politiche nello Stretto sono “assurdi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La retorica che accusa la Cina di voler ribaltare lo status quo nello Stretto di Taiwan è “assurda”, dal momento che l’isola è sempre stata parte del territorio nazionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, alla cerimonia d’apertura del Forum di Lanting sulla modernizzazione cinese e il mondo, in calendario oggi a Shanghai. “Recentemente si è propagata un'assurda retorica che accusa la Cina di voler ribaltare lo status quo nello Stretto di Taiwan, compromettendone la pace e la stabilità. Si tratta di logiche assurde dalle conclusioni pericolose. Non è la Cina continentale, ma le forze indipendentiste presenti sull'isola e una manciata di Paesi che intendono compromettere lo status quo. Coloro che giocano con il fuoco sul dossier finiranno per bruciarsi”, ha aggiunto il titolare della diplomazia cinese. (Cip)