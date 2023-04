Slovenia: premier Golob, energia nucleare parte integrante della transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia nucleare è “parte integrante” della transizione verde. Lo ha affermato il premier sloveno, Robert Golob, dopo l'incontro con il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton. Lo riporta la stampa di Lubiana. "Condividiamo l'opinione che l'energia nucleare sia parte integrante della transizione verde e che dobbiamo fare grandi passi avanti nel campo dell'energia nucleare", ha detto Golob. "Anche l'energia nucleare dovrebbe essere inclusa nei relativi fondi europei. Questo è l'unico modo con cui l'Europa sarà in grado di fornire risorse sufficienti per il suo fabbisogno nei prossimi 10-15 anni", ha sottolineato Golob. Anche Breton ha sottolineato l'importanza dell'energia nucleare nella transizione verde, "poiché è energia senza emissioni di anidride carbonica". Allo stesso tempo il funzionario europeo ha ribadito "l'importanza dell'innovazione in questo settore". Il premier sloveno ha affermato che nell'incontro non si è parlato solo della cooperazione degli Stati membri nella costruzione di nuove unità di reattori tradizionali, ma anche di come stabilire un'alleanza nella ricerca di nuove tecnologie, come quelle per i piccoli reattori nucleari.(Seb)