Lavoro: Pd Lazio, sciopero Sda solidarietà con i lavoratori

- Siamo solidali con i lavoratori di Sda in sciopero. Questa mattina i lavoratori indiretti di Sda- Poste italiane presidiano le varie sedi della proprietà con uno sciopero che riguarda l'intera filiera. Come Partito democratico "chiediamo che Sda e Poste italiane facciano l'indispensabile affinché nei vari processi lavorativi siano rispettati i diritti contrattuali e che si applichi in maniera corretta il Ccnl del trasporto merci e logistica nell'intera filiera. Chiediamo a Poste italiane, di farsi carico delle segnalazioni e richieste poste in essere dalle organizzazioni sindacali che chiedono diritti per l'intero comparto e che si definisca nei fatti un reale e serio piano di sviluppo delle attività lavorative di distribuzione delle merci Sda nelle attività logistiche. Non possiamo accettare che Poste Italiane abbia un ruolo di regia in questa gestione senza regole e diritti per migliaia di lavoratori facchini e driver", dice Rocco Lamparelli, segretario circolo Pd trasporto merci. (Com)