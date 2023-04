Sudan: generale al Burhan, impegnati in transizione verso governo civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio sovrano e capo delle Forze armati sudanesi (Saf), Abdel Fattah al Burhan, ha pubblicato un videomessaggio in occasione della festa musulmana dell'Eid el Fitr (che segna la fine del Ramadan), affermando che l'esercito è impegnato nella transizione verso un governo civile. "Siamo fiduciosi che supereremo questa prova con la nostra formazione, saggezza e forza, preservando la sicurezza e l'unità dello Stato, permettendoci di essere affidati con la transizione sicura al governo civile”, afferma al Burhan nel videomessaggio. Nessuna conferma, per ora, al cessate il fuoco di 72 ore durante le celebrazioni dell'Eid El Fitr, annunciato invece questa mattina dalle Forze di supporto rapido (Rsf) sul loro account Twitter. "Sulla base di intese internazionali, regionali e locali, abbiamo concordato una tregua umanitaria per un periodo di 72 ore, a partire dalle sei di questa mattina. Prendiamo atto che la tregua coincide con il sacro Eid el Fitr ed è volta ad aprire corridoi umanitari per evacuare i cittadini e dare loro la possibilità di salutare le loro famiglie", si legge nella nota. (segue) (Res)