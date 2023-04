Sudan: generale al Burhan, impegnati in transizione verso governo civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio arriva dopo che ieri il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha convocato e presieduto una riunione virtuale ministeriale straordinaria sulla situazione in Sudan con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e con i rappresentanti dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), della Lega araba, dei Paesi confinanti con il Sudan e delle monarchie del Golfo (Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti). "I partecipanti hanno chiesto un cessate il fuoco umanitario immediato per l'Eid el Fitr - la festa di fine Ramadan, il mese in cui i musulmani digiunano dall'alba al tramonto - per far fronte ai bisogni urgenti immediati della popolazione intrappolata nel fuoco incrociato della violenza continua e inaccettabile attualmente in corso", scrive Faki su Twitter. (segue) (Res)