Sudan: generale al Burhan, impegnati in transizione verso governo civile (3)

- Anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha invitato le parti in conflitto in Sudan a osservare un cessate il fuoco di tre giorni in occasione dell'Eid al Fitr. "Chiedo un cessate il fuoco per almeno tre giorni in occasione delle celebrazioni dell'Eid el Fitr per consentire ai civili intrappolati nelle zone di conflitto di fuggire e cercare cure mediche, cibo e altri rifornimenti essenziali", ha detto Guterres ai giornalisti. "Questo deve essere il primo passo per fornire tregua dai combattimenti e aprire la strada a un cessate il fuoco permanente", ha affermato. “Sono stato personalmente impegnato a fare tutto il possibile per realizzarlo. Sono profondamente preoccupato per il terribile bilancio dei civili, la spaventosa situazione umanitaria e le terrificanti prospettive di un'ulteriore escalation", ha aggiunto. (Res)