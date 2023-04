Germania: governo potrà vendere quote di Rosneft nella raffineria di Schwedt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco potrà presto vendere le quote del gruppo statale per l'energia russo Rosneft nella raffineria di petrolio Pck di Schwedt, in Brandeburgo, che l'Agenzia federale per le reti (Bnetza) ha in amministrazione fiduciaria da settembre scorso. È quanto dispone la modifica alla legge sulla sicurezza energetica approvata dal Bundestat con 382 voti a favore, 272 contrari e nessuna astensione. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i gruppi di maggioranza si sono espressi per il sì, mentre l'intera opposizione ha votato contro. La modifica legislativa prevede che le azioni di tutte le società in amministrazione fiduciaria, non soltanto quelle di Rosneft, possano essere vendute in futuro, non solo a Rosneft. I titoli verranno immessi sul mercato quando è necessario garantire l'approvvigionamento di energia. Già di proprietà di Rosneft Germania, parte di Rosneft, la raffineria di Schwedt è stata nazionalizzata dal governo tedesco a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.(Geb)