Guinea-Bissau: tentato golpe, governo sospende cinque magistrati per insubordinazione

- Il governo della Guinea-Bissau ha sospeso cinque dei sette magistrati che fanno capo al procuratore militare per essersi rifiutati di occuparsi del caso del tentato colpo di Stato del 1 febbraio 2022. “Il presidente del tribunale militare ha giudicato insubordinazione la riluttanza dei magistrati a gestire il caso degli imputati del tentativo di colpo di Stato”, hanno riferito fonti militari citate dal sito web "Ang", secondo cui i cinque magistrati hanno smesso di andare al lavoro il 13 aprile dopo essersi presentati al capo di Stato maggiore delle forze armate, Biague Na N'Tan. Nel febbraio dello scorso anno, uomini armati non identificati hanno fatto irruzione nel palazzo del governo e hanno tenuto in ostaggio il presidente Umaro Sissoco Embaló e il primo ministro Nuno Gomes Nabiam per oltre sei ore prima che i militari ponessero fine all'assedio. Da allora sono stati accusati q8 sospetti in relazione alla vicenda. (Res)