Corea del Sud: nave da pesca russa prende fuoco vicino a Ulsan, quattro vittime

- Una nave da pesca russa ha preso fuoco oggi nel mare vicino alla città di Ulsan, in Corea del Sud. L'incidente ha causato quattro vittime. Come ha riferito il Consolato generale russo in Corea del Sud, 21 persone sono state evacuate, mentre altri quattro membri dell'equipaggio sono stati dichiarati dispersi. In seguito, l'Agenzia federale per il trasporto marittimo e fluviale della Russia (Rosmorrechflot) ha riferito che sono stati recuperati i corpi dei quattro marinai. Infine, la portavoce della Direzione investigativa interregionale centrale per i trasporti del Comitato Investigativo russo, Ekaterina Petrushina, ha precisato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" che l'incendio è già stato domato. (Rum)