Etiopia-Sudan: premier Ahmed smentisce attacco contro esercito sudanese nell'area contesa di al Fashaga

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha smentito le notizie secondo cui l'esercito di Addis Abeba avrebbe attaccato le forze sudanesi nell'area di confine di al Fashaga, contesa tra i due Paesi, e ha messo in guardia coloro che diffondono tali notizie dal continuare a farlo. "Condanniamo fermamente queste accuse che mirano a rovinare le cordiali relazioni e il vicinato tra Etiopia e Sudan", ha dichiarato Abiy in una dichiarazione rilasciata in arabo su Twitter, in cui si accusano non meglio precisate entità di diffondere "accuse per guadagnare terreno politico in un momento in cui i popoli etiope e sudanese stanno affrontando molte sfide". Le dichiarazioni di Ahmed seguono le notizie, circolate da alcune fonti di stampa regionali, secondo cui martedì scorso le forze etiopi avrebbero attaccato le forze sudanesi nella contesa e fertile regione di al Fashaga, contesa da anni tra i due Paesi e dove nel 2021 - approfittando del concomitante conflitto nella regione del Tigrè - Khartum vi ha inviato truppe e ne ha preso il controllo. (segue) (Res)