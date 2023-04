Etiopia-Sudan: premier Ahmed smentisce attacco contro esercito sudanese nell'area contesa di al Fashaga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia di un eventuale attacco nell'area di al Fashaga, sebbene smentita dal governo etiope, alimenta le preoccupazioni di diversi osservatori riguardo un possibile coinvolgimento dell'Etiopia a sostegno del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo nella crisi attualmente in atto in Sudan. Vale la pena di ricordare, in tal senso, che nel gennaio 2022 “Hemeti” – che può vantare buoni rapporti con il premier Ahmed – fu il primo alto esponente della giunta militare sudanese a visitare l’Etiopia nel mezzo delle tensioni relative alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) e alla disputa sul triangolo di confine di Al Fashaqa, conteso tra i due Paesi. La diga, attualmente in fase di realizzazione sul Nilo Azzurro, preoccupa fortemente l'Egitto che la vede come una minaccia esistenziale alla propria autonomia idrica. È soprattutto per questo motivo, e nel tentativo di avvicinare il Sudan dalla parte de Il Cairo, che il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi si è schierato con il generale Abdel Fattah al Burhan nel conflitto sudanese. Le azioni di disturbo dell'Etiopia potrebbero quindi essere dettate dalla volontà di indebolire l'esercito sudanese - alleato dell'Egitto - nella battaglia per il potere con le milizie di Dagalo. (Res)