Grecia: autorità lavoro, disoccupazione cala a marzo del 3,6 per cento rispetto a febbraio

- La disoccupazione in Grecia è calata a marzo del 3,6 per cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sulla base dei dati diffusi dall’autorità statale per il lavoro. Rispetto al marzo del 2022, lo scorso mese la disoccupazione è invece diminuita del 5,2 per cento. Il numero di cittadini registrati che non svolgono alcuna professione si è attestato a circa un milione. Per il 51 per cento dei casi si tratta di disoccupati di lungo corso. La fascia di età con il maggior numero di persone senza lavoro è quella compresa tra i 30 e i 44 anni (circa il 33 per cento del totale). (Gra)