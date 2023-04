Ucraina: Stoltenberg, alleati d'accordo su futura adesione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati della Nato sono d'accordo sul futuro ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione del gruppo di contatto per la difesa in Ucraina a Ramstein, in Germania. "Come ho ribadito ieri a Kiev, il futuro dell'Ucraina è nella famiglia euroatlantica e tutti gli alleati Nato sono d'accordo che l'Ucraina diventi membro dell'Alleanza", ha detto Stoltenberg. "Ma il principale obiettivo adesso è assicurarci che l'Ucraina prevalga", ha aggiunto. Stoltenberg ha inoltre confermato "il pieno sostegno a Kiev", ricordando che il presidente Zelensky ha accettato l'invito a partecipare al summit Nato di luglio a Vilnius, in Lituania. (Beb)