Germania: governo difende piani per terminale Gnl a Ruegen

- Il governo federale difende i propri piani per realizzare al largo dell'isola di Ruegen un terminale per il gas naturale liquefatto (Gnl), nonostante l'opposizione locale. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, commentando la visita che il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha effettuato ieri a Ruegen accompagnato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck. A Binz, il capo del governo tedesco ha dichiarato che, per l'approvvigionamento di energia della Germania non bastano i terminali per il Gnl sulle coste del Mare del Nord, le importazioni attraverso i porti dell'Europa occidentale e i collegamenti con la Norvegia. Scholz ha quindi evidenziato che l'infrastruttura di importazione è necessaria anche in Germania orientale, dove si trova Ruegen, “perché riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento” di energia della regione. Rimane da vedere dove potrebbe essere costruito il terminale per il Gnl dell'isola. Secondo alcune indiscrezioni, il governo federale sarebbe orientato verso il porto di Mukran. (Geb)