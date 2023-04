Trasporti: nodo di Firenze, regolare la circolazione Av e ripristinati i collegamenti regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripristinata, dalle 11:30 di ieri 20 aprile, la circolazione dei treni Av tra Firenze e Bologna, nove ore dopo lo svio di un carro merci che ne aveva provocato l'interruzione. È ripresa, con i primi treni del mattino, la circolazione anche sui binari della linea convenzionale dove transitano treni regionali, Intercity e merci. Lo rende noto Fs. Il lavoro dei tecnici di Rfi, avviato dopo la rimozione del carro sviato, ha permesso di ripristinare le condizioni per riavviare la circolazione seppur con una piccola riduzione dell'offerta. Nel periodo di interruzione della linea convenzionale, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus per garantire la mobilità e un servizio spola con Frecciarossa fra Bologna e Firenze per i passeggeri degli Intercity coinvolti. Per tutta la giornata di ieri Trenitalia e Rfi hanno potenziato l’assistenza nelle stazioni e a bordo treno grazie anche al contributo del personale degli uffici.(Rin)