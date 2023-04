Serbia: Vucic, non c'è dubbio che parte delle nostre munizioni finisce dalla parte russa o ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è dubbio che parte delle armi e munizioni prodotte in Serbia finisce sui campi di battaglia del mondo, dalla parte russa o ucraina, o adesso anche in Sudan. Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ripreso dall'emittente "N1". "Non ho dubbi che una parte delle nostre munizioni finisce dalla parte russa o ucraina e ora anche in Sudan. Lo sappiamo, ma cosa possiamo fare? Abbiamo fabbriche di armi che devono sopravvivere, anche se difficilmente esportiamo armi e munizioni perché servono alla nostra industria", ha affermato Vucic.(Seb)