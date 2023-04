Ue: Mattarella, l'Europa rinsalda l'unità con la cultura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza italiana agli eventi di Parigi e Francoforte ci ricolloca nel cuore della geografia culturale, oltre che politica, dell'Ue. "È bello pensare - osserva il capo dello Stato - che l'Italia non è solo il suo passato ma uno scrigno permanentemente arricchito. L'industria culturale italiana è una forza trainante del nostro modello produttivo che permette di mettere in valore le creazioni dell'ingegno. L'Italia gode all'estero di una reputazione altissima, che investe il suo passato ma anche il suo presente. Il modello di vita italiano fa sì che, dopo più di un secolo e mezzo di migrazioni nelle Americhe, in Australia e nell'Europa del Nord, accanto agli italiani di quarta e quinta generazione che rivestono ruoli significativi nei Paesi di approdo, si facciano strada tanti, tantissimi 'aspiranti italiani', che apprezzano la nostra cultura". "Di certo - conclude Mattarella - l'italianità appare di per sé un valore. E non va dissipato". (Res)