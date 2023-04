Corea del Sud: esportazioni in calo dell'11 per cento nei primi 20 giorni di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato un calo dell'11 per cento su base annua nei primi 20 giorni del mese di aprile, secondo i dati pubblicati oggi dal Servizio doganale di quel Paese. Nei primi 20 giorni di aprile le esportazioni coreane sono ammontate a 32,4 miliardi di dollari, contro i 36,3 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022. Il dato riflette il perdurare della stagnazione della domanda globale di microchip. All'inizio di aprile le importazioni sono calate dell'11,8 per cento su base annua a 36,5 miliardi di dollari, risultando in un disavanzo di 4,13 miliardi di dollari. (segue) (Git)