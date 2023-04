Pnrr: Meloni, è una sfida per tutti, priorità è non perdere soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è una sfida per tutti e ha una priorità principale rispetto a tutte le altre: non perdere soldi. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista a “Il Foglio”. “Lo abbiamo ereditato dai precedenti governi e il tentativo di mettere sulle spalle del mio esecutivo il peso di scelte sbagliate e ritardi ha il fiato corto. Gli italiani sanno benissimo come stanno le cose”, ha detto Meloni in riferimento al Pnrr, n piano che “soffre degli stessi problemi di altri strumenti concepiti prima del cambio dello scenario geopolitico. Siamo in un’economia di inflazione alta, rialzo dei tassi e guerra, non più di emergenza post pandemia”. In merito alla revisione del Pnrr, Meloni spiega che “il negoziato è in corso” e che è “evidente che alcuni strumenti dell’Unione europea vadano aggiornati alla luce del nuovo scenario geopolitico”. (segue) (Res)