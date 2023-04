Pnrr: Meloni, è una sfida per tutti, priorità è non perdere soldi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un discorso che vale per il Mes, “concepito quando eravamo in un altro mondo e nemmeno allora è stato utilizzato”, spiega il presidente. “Si tratta di uno strumento, non di una religione, e gli strumenti devono essere aggiornati, utili ed efficaci. Se deve contrastare le crisi finanziarie, allora non solo è sottodimensionato ma soprattutto non serve allo scopo”, ha detto Meloni. “Quanto al Patto di stabilità, se non sarà davvero ‘nuovo’, allora diventerà un altro problema e non la soluzione. Per questo si deve puntare alla crescita. Non sostengo che si debba rinunciare alla stabilità dei conti, anzi per noi è una priorità, ma chi sta fermo di solito non va da nessuna parte. Il Patto deve essere dinamico, flessibile, dare la possibilità di liberare il potenziale di ogni nazione in un mercato unico europeo”, ha affermato il presidente del Consiglio. (Res)