Nomine: Meloni, decise puntando a competenze, aziende strategiche per interesse nazionale

- Le nomine alle principali aziende partecipate sono state decise sulla base della competenza e non dell’appartenenza: Enel, Eni, Leonardo, Poste e Terna sono aziende strategiche e quindi essenziali per l’interesse nazionale. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista a “Il Foglio”. “Il governo ne assicura l’autonomia, crea le condizioni per gli investimenti in Italia e l’espansione sui mercati internazionali con le proprie decisioni di politica economica e lo strumento della diplomazia. Sono società indipendenti che lavorano su mercati altamente competitivi, il governo le accompagna in un percorso che deve essere di risultati economici solidi e duraturi”, ha detto Meloni. “I manager indicati (e per la prima volta c’è una donna amministratore delegato di una delle grandi aziende partecipate dallo stato) sono persone con una vasta esperienza, alcuni sono stati riconfermati, altri vengono da storie imprenditoriali di successo, il nostro obiettivo finale è il rafforzamento e lo sviluppo delle aziende”, ha detto Meloni. (Res)