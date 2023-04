Ucraina: Meloni, sostegno a Kiev va oltre il consenso, è battaglia di democrazia e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rallentare l’azione a sostegno dell’Ucraina potrebbe “indebolire l’ordine liberale e rafforzare il potere e l’influenza globale di dittature, democrature e regimi autoritari”: l’Europa non lo può permettere, è necessario “vincere la pace”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista a “Il Foglio”. “E, per vincerla, dobbiamo sostenere l’Ucraina sul piano politico e militare con fermezza e saggezza”, ha affermato Meloni, che si scaglia contro chi in Parlamento “agita la bandiera di una pace astratta” e accusa “il governo di trascinare l’Italia verso la guerra, di spendere soldi per le armi”. “Niente di più falso, sbagliato e pericoloso per il nostro futuro”, ha detto Meloni. “Chi parla genericamente di pace dimentica che c’è la guerra, ignora la realtà sul campo di battaglia, non è mai stato in Ucraina” e “pretende la resa non solo del valoroso popolo ucraino, ma anche la nostra”, prosegue il presidente. (segue) (Res)