Yemen: chiesta indagine indipendente sull’incidente causato dalla calca a Sanaa

- Diverse organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani hanno lanciato un appello per l’apertura di un’inchiesta indipendente e approfondita sulle cause dell’incidente dello scorso 19 aprile, a Sanaa, nel quale sono morte 85 persone e centinaia sono rimaste ferite. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Le organizzazioni chiedono inoltre che i responsabili, “diretti e indiretti”, siano consegnati alla giustizia. Ad esempio, Amnesty International, SAM per i diritti e le libertà e il Centro americano per la giustizia hanno chiesto anzitutto al gruppo ribelle sciita yemenita degli Houthi di avviare urgentemente indagini sull’incidente, di rendere pubblici i risultati diffondendoli via Web e di perseguire legalmente i responsabili e risarcire le vittime. Le tre organizzazioni, inoltre, hanno lanciato un appello alla comunità internazionale affinché nomini una commissione indipendente e imparziale che possa effettuare indagini parallele. (Res)