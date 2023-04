Auto: Mercedes-Benz, risultati preliminari primo trimestre superano aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati preliminari del gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz nel primo trimestre del 2023 hanno superato le aspettative del mercato, “grazie ai prezzi elevati e all'aumento del fatturato”. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt” aggiungendo che il ritorno sulle vendite rettificato nel comparto delle auto è stato del 14,8 per cento, mentre gli analisti prevedevano un 13,4 per cento. Nella divisione furgoni si registra un +15,6 per cento, mentre la stima era del +13,1 percento. L'utile operativo rettificato è stato di 5,5 miliardi di euro, con un incremento di circa il 4 per cento su base annua. La forte redditività ha portato a fondi liquidi per 2,2 miliardi di euro nel settore industriale, un miliardo in più rispetto a quanto previsto. Tra gennaio e marzo, le vendite sono cresciute del tre per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno dell'anno precedente, arrivando a circa 500 mila auto. Mercedes-Benz ha beneficiato dell'elevata domanda di modelli di punta particolarmente redditizi come la Mercedes Maybach e la Classe G. Inolre, il gruppo ha registrato “solidi tassi di crescita sia nei veicoli elettrici a batteria sia di fascia alta”. Le vendite di furgoni sono aumentate del 12 per cento a quasi 99 mila veicoli, “un record per un primo trimestre”. Il margine di profitto dell'azienda è al di sopra dei propri obiettivi per il 2023, con il rendimento per le auto che dovrebbe essere compreso tra il 12 e il 14 per cento e quello per i furgoni tra il 9 e l'11 per cento. Mercdes-Benz pubblicherà i dati definitivi nella giornata del 28 aprile. (Geb)