Russia: esplosione a Belgorod causata per errore da un aereo Su-34

- L'esplosione che ieri sera ha aperto un gigantesco cratere a Belgorod, città della Russia sud-occidentale, è stata provocata da una bomba o da un missile sganciato per errore da un cacciabombardiere russo Su-34. Lo ha ammesso il ministero della Difesa russo, in un comunicato in cui si precisa che "la sera del 20 aprile, durante un volo di un Su-34 dell'aeronautica militare sulla città di Belgorod, si è verificato un anomalo sganciamento di munizioni. Di conseguenza, sono stati arrecati danni agli edifici residenziali, ma non ci sono vittime". Secondo il comunicato, le autorità militari hanno aperto un'indagine sull'accaduto. Il sindaco di Belgorod, Valentin Demidov, ha reso noto che due donne sono rimaste ferite a causa dell'esplosione: una ha subito una lesione cranio-cerebrale ed è stata ricoverata in ospedale in stato di moderata gravità; la seconda ha riportato solo alcune abrasioni e ha rifiutato il ricovero. (Rum)