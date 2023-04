Sardegna: prodotti e cibi dei territori dalle aziende di Campagna Amica a Puntaldia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon cibo e prodotti tipici del territorio in arrivo direttamente dalle aziende di Campagna Amica di Coldiretti, in un percorso enogastronomico che coinvolge anche rinomati ristoranti. Questo e tanto altro è quello che si potrà trovare a Puntaldia, domenica 23 aprile (dalle ore 11), in occasione dell’appuntamento di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, durante la giornata inserita nella serie di eventi organizzati dal Consorzio Puntaldia dal 20 al 23 aprile. La manifestazione fa parte di un calendario ben più ampio previsto del Consorzio, preludio a quanto si ripeterà nel corso dell’estate di Puntaldia. L’evento della domenica nella piazzetta di Puntaldia, dunque, prevede una giornata all’insegna dei prodotti di qualità del territorio e dei piatti preparati dai ristoranti Il Marino di Puntaldia e il ristorante Gran Cafè Puntaldia che presenteranno prelibati menù proprio con i prodotti delle aziende di Campagna Amica, compresi frutta e verdura di stagione, salumi e formaggi locali, e tanto altro. I prodotti, oltre che da gustare nei piatti sapientemente cucinati dai ristoranti coinvolti, saranno anche esposti e disponibili per l'acquisto diretto. (segue) (Rsc)