Sardegna: prodotti e cibi dei territori dalle aziende di Campagna Amica a Puntaldia (2)

- “Questo appuntamento rappresenta un momento utile a promuovere a una platea sempre più ampia i prodotti a chilometro zero, sani e di qualità che le nostre aziende propongono ogni giorno ai loro consumatori e durante i mercati di Campagna Amica - commenta il presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis - prodotti che, come dimostreranno anche gli chef con i loro piatti, si sposano al meglio con tutti i mercati della ristorazione, anche quella di eccellenza”. Secondo il direttore Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra, inoltre “è proprio la qualità delle produzioni locali, sempre più apprezzata dalla gente, a rappresentare la miglior risposta a chi pensa che si possa sostituire il buon cibo con quello sintetico prodotto in laboratorio - aggiunge - anche per questo Coldiretti continua a portare avanti la raccolta firme che finora ha già visto la partecipazione di oltre mezzo milione di cittadini italiani”. (Rsc)