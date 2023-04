Ucraina: ministro Difesa tedesco, ammissibili attacchi limitati di Kiev in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ammissibili attacchi limitati dell'Ucraina in territorio russo. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, all'emittente televisiva “Zdf”. Per l'esponente del governo federale, è “del tutto normale” che in guerra “l'aggredito” operi “in territorio nemico, ad esempio per bloccare le linee di rifornimento”. Pertanto, ha aggiunto Pistorius, un attacco ucraino in Russia, “dovrà essere accettato” finché non colpirà “alcuna città, alcun civile, alcun settore civile, sebbene non faccia piacere”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha poi evidenziato che l'Occidente deve riflettere su “come viene combattuta” la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina quando assume decisioni sugli aiuti militari al Paese aggredito. Per Pistorius, “se l'Ucraina richiede certi tipi di bombe vietate in tutto il mondo, allora si deve dire di no”. Nei mesi scorsi, l'ex repubblica sovietica aveva chiesto ai Paesi che la sostengono bombe a grappolo e al fosforo, vietate dal diritto internazionale.(Geb)