Regno Unito: Raab "fiducioso" mentre Sunak riflette su conseguenze indagine su "bullismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak è presumibilmente combattuto sulla decisione di licenziare il vice premier e ministro della Giustizia Dominic Raab, a causa delle denunce di bullismo sul suo conto. Come riporta il quotidiano "The Times", Sunak ha ricevuto ieri il rapporto finale dell'indagine sul comportamento di Raab, ma ha dichiarato di aver bisogno di più tempo per esaminare le accuse. Anche Raab ha ricevuto una copia del rapporto e si è detto "fiducioso" di non ricevere punizioni in merito. Il vice premier ritiene infatti che il rapporto non mostri che abbia violato il codice ministeriale e quindi Raab non intende al momento presentare le dimissioni. (Rel)