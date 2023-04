© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è al 26 per cento, due punti in meno dalla fine di marzo. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Bva per l'emittente radiofonica "Rtl". Il capo dello Stato ritrova il livello raggiunto all'inizio della crisi dei gilet gialli. La premier Elisabeth Borne perde invece un punto scendendo al 27 per cento.(Frp)