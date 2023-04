Calcio: Roma-Feyenoord, deflusso senza incidenti, tifosi olandesi scortati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partita, e il temuto dopopartita, tra Roma e Feyenoord sembrano essersi concluse senza incidenti rilevanti. L’apprensione era per i tifosi delle due squadre che, questa sera, si sono contesi il ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’ha spuntata la Roma, ma ai tempi supplementari facendo finire la partita poco prima della mezzanotte. Il deflusso dallo stadio Olimpico è avvenuto senza problemi al grido “La Roma si e il Feye no”, anche perché i tifosi olandesi non c’erano; vigente per loro il divieto di entrare allo stadio. I 40 che c’hanno provato con biglietti irregolari, sono stati portati in commissariato. Il gruppo maggiore dei supporter del Feyenoord, è rimasto in centro, inizialmente disseminati per diversi locali, il personale del servizio d’ordine pubblico, dispiegato in maniera massiccia, ha consigliato loro di concentrarsi in un unico punto, in zona Colosseo. Da lì, a fine partita, a piccoli gruppi sono stati scortati nelle strutture ricettive per evitare spiacevoli incontri. (Rer)