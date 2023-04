Imprese: Henkel vende attività in Russia a consorzio di società di investimento locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per la chimica tedesco Henkel ha venduto per 600 milioni di euro le proprie attività in Russia a un consorzio di società di investimento locali, formato da Augment Investments, Kismet Capital Group e Elbrus Services. Secondo quanto comunicato da Henkel, “tutti gli acquirenti hanno rapporti commerciali consolidati e di lunga data nei Paesi occidentali e non sono soggetti a sanzioni dell'Ue o degli Stati Uniti”. Le autorità russe hanno già approvato la transazione. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Henkel aveva annunciato la scissione nel 2022, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. In questo Paese, il gruppo era attivo da oltre 30 anni, con undici stabilimenti, e vi ha realizzato il cinque percento del fatturato nello scorso anno, pari a circa un miliardo di euro. (Geb)