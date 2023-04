Usa: governatore Florida DeSantis in visita in Giappone la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato che si recherà in visita in Giappone la prossima settimana, e incontrerà il primo ministro di quel Paese, Fumio Kishida, e il ministro degli Esteri, Yoshimasa Hayashi. DeSantis, ritenuto uno dei candidati di punta del Partito repubblicano alle prossime elezioni presidenziali Usa, guiderà in Giappone una delegazione d'affari. Oltre al Giappone, DeSantis visiterà Corea del Sud, Israele e Regno Unito. "Questa missione commerciale ci darà l'opportunità di rafforzare le relazioni economiche e continuare a dimostrare la posizione di leadership economica della Florida", ha dichiarato DeSantis tramite una nota. Il Giappone è il secondo partner commerciale della Florida nell'Asia-Pacifico e il settimo partner commerciale di quello Stato Usa in assoluto. (Was)