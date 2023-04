Giappone: Kishida invia offerta riturale al santuario Yasukuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha inviato oggi una offerta rituale al santuario shintoista Yasukuni di Tokyo, la cui immagine è indelebilmente collegata al passato imperialista giapponese. Il santuario onora infatti la memoria di 2,4 milioni di giapponesi caduti in guerra per il Paese, inclusi alcune figure condannate per crimini di guerra da un tribunale internazionale dopo la Seconda guerra mondiale. Nel Secondo dopoguerra le visite al santuario di diversi primi ministri giapponesi - incluso l'ex premier Shinzo Abe, assassinato lo scorso anno - sono state ragione di forti tensioni diplomatiche con Cina e Corea del Sud, i due Paesi dove più forte è la memoria dell'aggressione imperialista giapponese. La visita di Abe al santuario a dicembre 2013, in particolare, innescò dure reazioni diplomatiche da parte di Pechino e Seul, e anche critiche dagli Stati Uniti, che si dissero "delusi" per la scelta del primo ministro. Negli ultimi anni, i capi di governo giapponesi hanno preferito evitare di visitare personalmente il santuario per non alimentare tensioni con i Paesi vicini, e si sono limitati invece a inviare offerte rituali in specifiche ricorrenze, come le festività primaverili e autunnali e l'anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, il 15 agosto. (Git)