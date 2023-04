Corea del Sud: Seul annuncia fornitura munizioni alla Polonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eventuale decisione della Corea del Sud di inviare aiuti letali all'Ucraina dipenderà dalla condotta della Russia. Lo ha affermato l'ufficio di presidenza sudcoreano, dopo l'intervista con cui questa settimana il presidente Yoon Suk-yeol ha aperto alla possibilità di inviare armi all'Ucraina. Mosca aveva risposto all'intervista avvertendo Seul che l'invio di armi comporterebbe un suo coinvolgimento nel conflitto. La controreplica dell'ufficio di presidenza coreano è giunta oggi: "Le parole del presidente costituivano una risposta di buon senso e di principio", afferma una nota dell'ufficio. "Le autorità russe commentano in merito a qualcosa che non è avvenuto, ma potremmo considerare la questione dal lato opposto, (e affermare) che quanto faremo in futuro dipenderà dalla Russia", prosegue la nota. (segue) (Git)