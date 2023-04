Usa: arrestato l'uomo che ha sparato a una bambina per una palla finita nel suo giardino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo del North Carolina, ricercato dopo aver ferito con colpi di arma da fuoco i vicini e la loro figlia, la cui palla era finita accidentalmente nel suo giardino, si è consegnato ieri alle autorità della Florida, che lo hanno tratto in arresto. Lo riferiscono i media Usa. Robert Louis Singletary, un afroamericano di 24 anni, si era dato alla fuga dopo la sparatoria, che ha causato il ferimento di quattro persone, inclusa una bambina di sei anni, Kinsley White. Il padre di quest'ultima, William White, che avrebbe tentato di frapporsi tra la figlia e il responsabile della sparatoria, versa in condizioni gravi. (Was)