Giappone: marina militare inizia annuale tour dell'Indo-Pacifico, prevista sosta a Kiribati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza marittima di autodifesa del Giappone ha intrapreso ieri il suo settimo tour annuale dell'Indo-Pacifico, che prevede una sosta a Kiribati per la prima volta da quando il Paese insulare ha disconosciuto Taiwan e stretto relazioni diplomatiche con la Cina, nel 2019. La missione, che prevede tappe in 17 Paesi, si protrarrà sino al 17 settembre: 151 giorni in tutto, che fanno del tour il più esteso mai intrapreso dalla marina giapponese. Parteciperanno alla lunga missione 1.190 militari: il totale degli equipaggi di un sottomarino e tre navi, incluse la portaerei leggera Izumo e la nuova fregata Kumano. (Git)