Usa: presidenziali 2024, in campo anche il conduttore radiofonico Larry Elder

- Il conduttore radiofonico conservatore Larry Elder ha annunciato che parteciperà alle primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024. Elder ha dato l'annuncio durante una intervista al giornalista Tucker Carlson dell'emittente "Fox News", affermando di avvertire il "dovere morale, religioso e patriottico" di candidarsi alla presidenza. Il 70enne Elder ha aggiunto di voler porre i temi della legalità e del crimine in cima alla sua agenda, accusando i Democratici di aver fallito su entrambi i fronti. Elder, un afroamericano, si è anche detto preoccupato per il continuo aumento delle famiglie senza padre tra le minoranze del Paese: "Abbiamo incentivato le donne a sposare lo Stato. Abbiamo incentivato gli uomini ad abbandonare le loro responsabilità morali e finanziarie", ha dichiarato il conduttore radiofonico. "Se non potrò fare altro in questa corsa presidenziale, oltre sensibilizzare le persone su queste due questioni, riterrò di aver svolto il mio dovere nei confronti del Pese". (Was)