Giappone: indice inflazione core in crescita del 3,1 per cento a marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) potrebbe rivedere o abbandonare le misure di controllo dei tassi di interesse a lungo termine entro la fine di settembre, se le condizioni lo consentiranno. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" Hiroyuki Seki, responsabile dei mercati globali di Mitsubishi Ufj Financial Group. Il controllo della curva dei rendimenti attuato dalla banca centrale giapponese punta a mantenere vicini allo zero i rendimenti delle obbligazioni sovrane decennali giapponesi, con un margine di tolleranza di 50 punti base. Secondo Seki, "se la volatilità del sistema finanziario si assesterà e l'inflazione rimarrà più alta del previsto, la BoJ potrebbe rivalutare i margini di tolleranza o rimuoverli del tutto durante la prima metà dell'anno fiscale 2023", che in Giappone è iniziato ad aprile. (segue) (Git)