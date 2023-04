Giappone: indice inflazione core in crescita del 3,1 per cento a marzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica di alleggerimento quantitativo mantenuta dalla Banca del Giappone per aumentare la liquidità e agevolare il credito è "appropriata", anche se i suoi effetti secondari vanno monitorati. Lo ha dichiarato Kazuo Ueda lunedì 10 aprile, durante la sua prima conferenza stampa nella veste di nuovo governatore della banca centrale. Ueda ha suggerito per il futuro la possibilità di una più "ampia revisione" della politica mantenuta dalla BoJ nell'arco dell'ultimo decennio, ma ha confermato l'obiettivo di un tasso di inflazione al 2 per cento, definendolo "ragionevole". "Se mantenere o meno il programma di controllo della curva del rendimento (...) dipende dalle condizioni economiche, dei prezzi e finanziarie, e dobbiamo soppesare i meriti e gli effetti secondari", ha dichiarato Ueda. "Sulla base delle condizioni attuali, è appropriato mantenere" l'indirizzo attuale", ha aggiunto il governatore, che ieri ha incontrato il primo ministro Fumio Kishida, confermando "per ora" l'accordo congiunto del governo e della banca centrale che dal 2013 costituisce la base della politica monetaria espansiva della BoJ. (Git)