Ucraina: documenti Pentagono, Kiev ha difeso Bakhmut contro il parere di Washington

- Le forze armate ucraine continuano a difendere la città di Bakhmut a dispetto di forze russe soverchianti, nonostante già a gennaio gli Stati Uniti abbiano avvertito Kiev che impedire l'avanzata russa è un proposito disperato. E' quanto emerge da alcuni dei documenti riservati del dipartimento della Difesa Usa recentemente trapelati su internet, cui ha avuto accesso il quotidiano "Washington Post". Secondo i documenti, all'inizio di quest'anno Washington avvertì la leadership ucraina che tentare di difendere Bakhmut a oltranza sarebbe potuto risultare in un accerchiamento da parte delle forze russe. Un documento consultato dal quotidiano, classificato "top secret", afferma che i "costanti" progressi conseguiti dalla Russia nell'area sin dallo scorso novembre "hanno compromesso la capacità dell'Ucraina di tenere la città", e raccomanda un ritiro prima di febbraio. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha però insistito nel difendere la città a tutti i costi, al prezzo di un massiccio impiego di uomini e mezzi. Secondo la "Washington Post", il comandante ucraino incaricato della difesa di Bakhmut, colonnello Pavlo Palisa, ha dichiarato di non essere mai stato informato dai suoi superiori delle raccomandazioni e delle informazioni d'intelligence statunitensi. Negli ultimi mesi Bakhmut è stata l'epicentro degli scontri tra forze russe e ucraine, con perdite ingenti da entrambe le parti. Forti della loro superiorità numerica e nel comparto dell'artiglieria, però, i russi hanno conseguito un parziale accerchiamento della città, e nelle ultime settimane hanno guadagnato costantemente terreno all'interno del perimetro urbano. (Was)