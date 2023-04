Corea del Nord: denuclearizzazione, Pyongyang accusa il G7 di "interferenza illegale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione della Corea del Nord come Stato dotato di armi nucleari è "finale e irreversibile", e Pyongyang "continuerà ad assumere azioni legittime" sino a quando permarranno minacce ai suoi danni da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati. E' quanto afferma un comunicato della ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son-hui rilanciato dall'agenzia di stampa ufficiale "Kcna", che accusa il G7 di "interferenza illegale" per aver assunto una posizione esplicita in favore della denuclearizzazione al termine della recente riunione ministeriale di Karuizawa, in Giappone. Il comunicato afferma che lo sviluppo di armi nucleari da parte della Corea del Nord ha il solo scopo di difendere il Paese dalle "minacce Usa", e che tale sviluppo proseguirà sinché gli Stati Uniti manterranno la loro "politica ostile" nei confronti di Pyongyang. "Finché avremo la forza di rispondere alle minacce nucleari degli Usa, non chiederemo mai riconoscimento o approvazione a chicchessia", aggiunge la nota della ministra. (Git)