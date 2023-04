Alitalia: Rampelli (Fd'I), spero sia l'ultima telefonata, umiliante ignorare queste famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendo atto che la telefonata e la sua pubblicizzazione hanno sortito gli effetti sperati. Spiace che la decisione di Alitalia sia stata diffusa soltanto a seguito di una sollecitazione intercorsa con il vertice dell'azienda a causa di una manifestazione del personale ex Alitalia davanti al Mef, ex dipendenti, madri e padri di famiglia a cui nessuno dell'azienda in liquidazione ha dato attenzione". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli (Fratelli d'Italia), commentando le rassicurazioni date da Alitalia sulla stabilizzazione del pagamento della Cigs. "Mi auguro che questa sia davvero l'ultima volta in cui mi debba occupare e preoccupare di indurre l'azienda a pagare la Cigs a dipendenti che hanno dato lustro alla società", conclude.(Rin)