Brasile: assalto alle istituzioni, Bolsonaro interrogato il 26 aprile dalla polizia (2)

- Bolsonaro dovrà in particolare rispondere di una pubblicazione su twitter del 10 gennaio, poi cancellata, in cui divulgava un contenuto falso che avanzava dubbi sull'efficienza del sistema elettorale. Il messaggio è stato valutato dalla magistratura come un segno di incoraggiamento di Bolsonaro verso i suoi sostenitori autori degli atti vandalici. La narrativa dei brogli elettorali, alimentata nel corso degli anni da Bolsonaro, potrebbe dunque per la corte suprema aver motivato gli autori delle violenze dell'8 gennaio che avevano come obiettivo l'annullamento dell'elezione del presidente di Luiz Inacio Lula da Silva e la permanenza al potere di Jair Bolsonaro. (Brb)