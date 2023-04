© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Germania in Italia, Viktor Elbling, lascerà Roma per Varsavia, dove avvicenderà Thomas Bagger che rientrerà al ministero degli Esteri tedesco come sottosegretario. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, aggiungendo che il governo polacco deve ancora concedere il gradimento alla nomina di Elbling ad ambasciatore di Germania a Varsavia. (Geb)